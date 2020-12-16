أسعار الذهب في السعودية وطريقة حساب المصنعية 2021 في السعودية

أسعار الذهب في السعودية هو أمر متغير من يوم لآخر ففي خلال الفترة السابقة قد سجل الذهب استقراراً في الأسعار وقد تم هبوط قليل في الأسعار يوم أمس، ويرجع ذلك إلي هبوط سعر الذهب علي المستوي العالمي، حيث استقر يوم أمس سعر الأونصة في البورصة العالمية إلي 1839 دولار أمريكي، وقد تنبأت أسواق البورصة العالمية علي ارتفاع سعر الذهب مرة أخري بعد الهبوط الذي حدث يوم أمس ، في حالة عدم حدوث أي اضطرابات بالأسواق الدولية، وبالفعل قد تم ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020، وذلك بسبب التزايد في صعود أسعار المعد الثمين في الأسواق العالمية، وتزايد انتشار فيروس “كوفيد- 19” بين الأفراد و تزايد حالات الإصابة بالفيروس قد ساهمت كثيراً في عودة المخاوف في صعود أسعار الذهب مرة أخري.

أسعار الذهب في السعودية

من المعروف أن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تختلف من مكان لآخر وذلك يرجع إلي اختلاف المدن والمناطق داخل المملكة ويرجع أيضاً إلي اختلاف عيارات الذهب وقيمة المصنعية التي يضعها كل بائع عن الآخر وفي نهاية المقال سوف نشرح طريقة حساب مصنعية الذهب في السعودية، ويختلف سعر عيار الذهب سواء كان عيار 21 أو عاير 18 ويتم حساب السعر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلي مبلغ يصل قيمته إلي 195.38 ريال سعودي، أي ما يعادل 52.10 دولار أمريكي، وقد ارتفع سعره عن أسعار يوم أمس حيث كان سعره 192.84 ريال سعودي أي ما يعادل 51.43 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18 قد وصل إلي مبلغ يصل قيمته إلي 167.47 ريال سعودي، أي ما يعادل 44.08 دولار أمريكي، وقد ارتفع سعره عن أسعار يوم امس.

سعر جرام الذهب عيار 14 قد وصل سعره إلي مبلغ يصل قيمته إلي 130.25 ريال سعودي، أي ما يعادل 34.73 دولار أمريكي.

سعر الأونصة يصل إلي مبلغ قيمته نحو 6945 ريال سعودي ، أي ما يعادل 1852 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام يصل سعرها إلي 1.121.26 ريال سعودي أي ما يعادل 299.00 دولار أمريكي.

طريقة حساب المصنعية في المملكة العربية السعودية

بعد التعرف إلي أسعار الذهب في السعودية يمكننا معرفة طريقة حساب المصنعية حيث يجب أولاً معرفة التالي: