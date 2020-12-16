رابط وشروط المساعدة المقطوعة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

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المساعدة المقطوعة السعودية، هو برنامج يعمل على تقديم الدعم المالي للأسر السعودية الفقيرة، لتلبية احتياجاتها الضرورية، ويتم الدعم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، ويتم اختيار المتقدمين بعد توفر الشروط التي وضعتها الوزارة حتى يصل الدعم لمستحقيه، وأكثر الفئات استفادة من هذا الدعم المواطنين السعوديين الذين يتقاضون معاشات الضمان الاجتماعي، ويستطيعون الحصول على المقطوعة كل عام، إذا لم يكن لديهم أي دخل أخر يتقاضونه، ويستفيد من هذا الدعم فئات كثيرة من المجتمع السعودي، لانطباق الشروط عليهم، ويأمل المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة، أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإصدار أمر ملكي بصرف المقطوعة، لأنها منذ فترة كبيرة لم يتم صرفها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط المساعدة المقطوعة وشروط الحصول عليها.شروط المساعدة المقطوعة السعودية
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كالآتي:-
- أن يكون المستفيد من البرنامج سعودي أو سعودية الجنسية.
- لا يقل عمر المستفيد من المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً، أثناء التقديم للحصول على هذا الدعم.
- يستطيع المستفيدين من الدعم الحصول عليه كل عام، إذا كانوا من الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، وليس لديهم دخل أخر ثابت.
- يستطيع أي شخص الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة كل عامين إذا كانوا يتقاضون راتب أخر غير معاش الضمان.
- لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدمين الحد المانع لصرف الإعانات المقطوعة.
- تمنح المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها.
خصصت الوزارة رابط للحصول على المساعدة المقطوعة، ويستطيع أي شخص تنطبق عليه الشروط أن يقوم بالتقديم عليها، وكان هدف إنشاء هذا الرابط هو مساعدة المواطنين في عملية التقديم، بدل من الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في كل مناطق المملكة، وتوفير الوقت والجهد ومعاناة الذهاب إلى هذه المكاتب، والتقديم الإلكتروني له مزايا عديدة، منها أن كل مواطن من مستفيدي المساعدات المقطوعة يصبح له ملف على الحاسب الآلي يستطيع الضمان الاجتماعي الرجوع إليه في أي وقت لمراجعة بيانات المتقدم في حالة وجود شكوة، ويستطيع أي شخص التقديم والاستعلام من خلال رابط المساعدة المقطوعة.
الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة السعودية
حددت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة من هذه المساعدات وهى كما يلي:-
- المواطنين اللذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي.
- المواطنين الذي يعانون من العجز الجزئي أو الكلي.
- الأرامل الذين لا يتقاضون أي راتب شهري.
- المطلقات وليس لديهم أي دخل ثابت.
- المهجورات ولا يعرفن أماكن تواجد أزواجهن.
- أبناء المسجونين.
- الشيوخ من كبار السن ولا يملكون أي دخل شهري.
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