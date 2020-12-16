أسعار والاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية 2020

تم إضافة المخالفات المرورية بالسعودية لعام 2020 في إطار الحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية قامت المملكة بوضع قوانين وغرامات جديدة ومعدلة للحد من المخالفات الجارية بالمملكة من السائقين ولرفع مستوى الانتباه العام للجميع من القوانين والغرامات الجديدة

تم تعيين أسعار وغرامات المخالفات بالسعودية لعام 2020 بحيث يوجد ثمانية جداول بها المخالفة وقيمتها مع الحد الأدنى والأعلى لغرامة المخالفة وقامت المملكة بتصنيف الغرامات حسب خطورتها فمثلا استخدام أرقام مزيفة للسيارة عشرة ألاف ريال سعودي وتقل قيمة المخالفة إلى ثلاثمائة ريال سعودي مع انخفاض درجة الخطر كعدم تشغيل تنبيه الانعطاف أثناء انعطافك بالسيارة

سعر المخالفات المرورية بالسعودية عام 2020

تبدأ قيم المخالفات الموجودة باللائحة الجديدة للمخالفات المرورية بمائة ريال سعودي وتضم اللوائح كل قيم المخالفات المرورية وتنتهي هذه القيم بأكبر غرامة وهي عشرة آلاف ريال سعودي وذلك وفقا للوائح الجديدة وسنذكر في هذه المقالة بعضا من قيم تلك المخالفات:-

في حالة السرعة المقررة للطريق 120 كم /ساعة

تجاوز من 10 إلى 20 كم /ساعة غرامة من 150 إلى 300 ريال سعودي

تجاوز من 20 إلى 30كم/ساعة من 300 إلى 500 ريال سعودي

تجاوز من 30 إلى 40 كم/ساعة من 800 إلى 1000 ريال سعودي

تجاوز من 40 إلى 50 كم /ساعة من 1,200 إلى 1,500 ريال سعودي

تجاوز اكثر من 50 كم /ساعة من 1,500 إلى 2000 ريال سعودي

في حالة السرعة المقررة للطريق 140 كم /ساعة

تجاوز من 5 إلى 10 كم/ساعة من 300 إلى 500 ريال سعودي

تجاوز من 10 إلى 20 كم/ساعة من 800 إلى 1000 ريال سعودي

تجاوز من 20 إلى 30 كم/ساعة من 1,200 إلى 1,500 ريال سعودي

تجاوز اكثر من 30 كم/ساعة من 1,500 إلى 2000 ريال سعودي

مخالفة المرورية لتضليل زجاج السيارة

تم وضع مخالفة تضليل زجاج السيارة باللائحة بقيمة تصل ل900 ريال سعودي كحد أقصى والحد الأدنى للغرامة 500 ريال سعودي مع التحفظ على السيارة وذلك في حين عد الالتزام بالضوابط المقررة من هيئة المرور

السير في عكس الاتجاه

نصت لائحة المخالفات المرورية بالسعودية على غرامة من 3000 إلى 6000 ريال سعودي كمخالفة لغير الملتزمين بالسير في الاتجاه الصحيح بالمملكة العربية السعودية

المخالفة المرورية بالسعودية لحزام الأمان

نصت اللائحة على غرامة قيمتها من 150 ريال إلى 300 ريال سعودي كمخالفة لغير الملتزمين بوضع حزام الأمان أثناء قيادة السيارة

يمكن للمواطن الدخول على الصفحة الرسمية لهيئة المرور والاستعلام عن مخالفاته المرورية بسهولة تامة