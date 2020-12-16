تردد قناة24 الرياضية السعودية على النايل سات، هي قناة تهتم بعرض الأخبار الرياضية السعودية والعالمية، الأخبار الرياضية التي يهتم بها مختلف الأعمار من شباب ورجال، قناة 24 الرياضية هي قناة ملك الصحفي السعودي سلطان نواف الجوفي، ويهتم الكثير بالبحث عن تردد القناة 24 السعودية على النايل سات حتى يستطيع متابعة اهم الأخبار والبرامج الخاصة بكافة الأندية المنتخبات السعودية ووكل ماهو يخص المحتوى الرياضي.

قناة 24 الرياضية السعودية،تعرض اهم البرامج منها برنامج الحصاد الرياضي، برنامج سوالف رياضية، برنامج قصة نجاح، برنامج سناب شباب، برنامج المقال، ويقدم الاستوديو التحليلي، يستضيف المحللين والإعلامين، مع اهم الكوادر الإعلامية .

تردد قناة 24 الرياضية السعودية

تزداد عمليات البحث حول تردد القناة 24 الرياضية على النايل سات وهى من اكثر القنوات الرياضية متابعة خلال 2020 للمتابعة اهم الأخبار، والمشاهدة الممتعة دون تشويش أو انقطاع، سنعرض لكم عبر موقعنا ثقفني تردد القناة عبر النايل سات.

قناة 24 الرياضية 12015 عمودي 27500 5/6 عرب سات.

قناة 24 الرياضية 12560 عمودي 27500 5/6 نايل سات.

قناة 24 الرياضية 11976 عمودي 27500 5/6 بدر سات.

قناة 24 الرياضية 11938 رأسي 27500 52.5 ياه سات.

قناة 24 الرياضية السعودية

تهتم أدارة القناة بالتقدم دائما ومتابعة التطور، واهتماما منها تم فتح الباب للكوادر الشباب لتقديم افضل ما لديهم في المجال الرياضي، قامت أدارة القناة بالإعلان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي،من لدية القدرة والموهبة للمشاركة عبر القناة يستطيع التقدم بإرسال والاشتراك عبر موقعها الخاص يها وعن طريق رقم واتس هو 0555592843، لتقديم برامج تعني الشباب السعودي بصفة خاصة وتحفزهم على أن يلعبوا دورًَا فعالًا في المجتمع.

عرضنا لكم اهم برامج واحدث ترددات قناة 24 الرياضية السعودية 2020، لمشاهدة ممتعة دون انقطاع طول اليوم.