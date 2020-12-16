تسجيل الدخول توكلنا 1442 خطوات موقع سدايا Tawakkalna للحصول على تطعيم كورونا

تسجيل الدخول توكلنا 1442 عبر موقع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والتي قامت بإطلاق تطبيق توكلنا مع انتشار وباء كورونا المستجد من اجل المساعدة في تقديم خدمات إلكترونية عبر شبكة الإنترنت لمنع التجمعات أو الذهاب للجهات الحكومية، حيث كان يقوم المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية بالحصول على تصاريح التنقل من خلال التطبيق الالكتروني، وذكر حالياً أنه سيتم حجز موعد الحصول على تطعيم كورونا الجديد من التسجيل عبر هذا التطبيق، وكذلك تطبيق صحتي وزارة الصحة السعودية.

تسجيل الدخول توكلنا 1442

بدأ تطبيق توكلنا في الانتشار منذ شهور خلال فترة منع التجوال في المملكة العربية السعودية، والذي كان يتم الحصول على تصاريح التنقل لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة، ثم أطلق عدة خدمات إلكترونية للمساهمة في الحفاظ على سلامة وصحة الكافة داخل المملكة العربية السعودية، ومع موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح كورونا الجديد داخل المملكة، فسوف يتم توزيعها مجاناً عن طريق التسجيل في تطبيق توكلنا الالكتروني.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا موقع سدايا

يتم حجز موعد للحصول على تطعيم كورونا الجديد الذي يعالج وباء “كوفيد-19” من خلال الدخول على رابط موقع توكلنا، من موقع توكلنا الرسمي وستجد في الصفحة الرئيسية بالشريط العلوي (تسجيل الدخول⇐) يتم الضغط عليها لاستكمال خطوات التسجيل ودخول توكلنا الذي يحتاج اختيار طريقة التسجيل لمن لديه حساب أبشر أو ليس لديه أو كان زائرا فقط.

فيديو يشرح خطوات التسجيل الإلكتروني لتوكلنا

الدخول بحساب أبشر

من لديه حساب أبشر يتبع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق بحسب نوع نظام تشغيل هاتفك الذكي، من المتجر الخاص به

ثم الدخول على التطبيق

وتسجيل مستخدم جديد

إدخال المعلومات المطلوبة

يصلك رمز التحقق على جوالك المسجل في ابشر لتفعيل الحساب

يتم تحديد مكان الاقامة من الخريطة

كما يتم تحديد المقيمين معك من المكفولين والتابعين

دخول من ليس لديه حساب أبشر

هنا لابد من التسجيل في تطبيق توكلنا من خلال التذكية لمن لديه حساب في أبشر، وهذا ستطلب قيام المسجل في أبشر عبر خدمة تعريف رقم الجوال والتي تتم بتباع ما يلي:

الدخول لحساب أبشر للمسجل به

اختيار الأفراد

ثم الضغط على خدماتي

واختيار الخدمات العامة

ثم اختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا

وتعبئة بيانات (رقم الهوية- وتاريخ الميلاد- ورقم الجوال)

وسيتم إرسال رمز التحقق على الهاتف الذي تم تسجيله لاكتمال التعريف

باكتمال التعريف تصل رسالة على الهاتف الذكي له بالتسجيل في تطبيق توكلنا

خطوات دخول للزائرين

وللزائرين في المملكة العربية السعودية خطوات للدخول على تطبيق توكلنا سدايا وهي:

بعد تحميل التطبيق، يتم إدخال البيانات الرئيسية (رقم جواز السفر- رقم الجوال0 تاريخ الميلاد- الجنسية)

يرسل لك رسالة بها رمز التحقق للجوال

ادخل الرمز في تطبيق توكلنا

تحديد كلمة مرور لا تقل عن عدد 8 أرقام أو رموز

وضحنا لكم الآن كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا سدايا من اجل الحصول على تطعيم كورونا الجديد حال حجز موعد للحصول عليه، وأكدت المملكة العربية السعودية بأن التطعيم سيكون مجاناً ومتوافر للجميع.