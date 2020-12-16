عاجل.. هجمات إلكترونية على منشآت الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، تقدمتا باستراتيجية جديدة للأمن السيبرانى للاتحاد الأوروبى. وتسمح استراتيجية الأمن السيبرانى الجديدة للاتحاد الأوروبى بتعزيز ريادته بشأن القواعد والمعايير الدولية فى الفضاء الإلكتروني، وتعزيز التعاون مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم لتعزيز فضاء إلكترونى عالمى ومنفتح ومستقر وآمن، يرتكز على سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيم الديمقراطية.

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