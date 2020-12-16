عقب مخالطته مصابا بـ كورونا.. وزير الخارجية الأمريكي يدخل الحجر الصحي

دخل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الحجر الصحي عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، هجومًا شديدًا على روسيا، متهمًا إياها بأنها تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن بومبيو قوله إن روسيا تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط من خلال نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى.

ومن جانب آخر، لفت إلى أن "هدف الولايات المتحدة لا يزال إقناع الأطراف الليبية بالتوصل إلى حل سياسي من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن بلاده تدعم تشكيل حكومة ليبية شاملة تعمل على تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية للشعب.

وجاءت تصريحات بومبيو بعد انتقاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية.

وقال لافروف، أول أمس الاثنين، إن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب شراء الأخيرة منظومات صاروخية من روسيا ليست مفاجئة.