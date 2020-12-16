البيتكوين تسجل ارتفاعًا تاريخيًا وتتجاوز 20 ألف دولار

سجلت العملة الإلكترونية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعًا تاريخيا، حيث تجاوزت قيمة البيتكوين لأول مرة، اليوم الأربعاء، حاجز الـ20 ألف دولار.

وبحسب "رويترز"، قفزت العملة المشفرة بنسبة 4.5٪ لتصل إلى 20،440 دولارًا. لقد ارتفعت قيمتها بأكثر من 170 ٪ هذا العام، مدعومًا بالطلب من كبار المستثمرين الذين اجتذبتهم إمكانات تحقيق مكاسب سريعة، والمقاومة المزعومة للتضخم والتوقعات بأنها ستصبح طريقة دفع رئيسية.

تسبب الارتفاع الحاد لعملة البيتكوين في تدفقها بشكل هائل في أمريكا الشمالية من شرق آسيا، وكذلك بسبب التعطش للبيتكوين ين المستثمرين الأمريكيين الأكبر والأكثر حذرًا.

تزامن الارتفاع في عملة البيتكوين، التي اعتبرها بعض المستثمرين على أنها ملاذ آمن محتمل، مع انخفاض الذهب الفوري في الأشهر الأخيرة. تم ردع بعض المستثمرين مثل صناديق التحوط والمكاتب العائلية في الماضي بسبب الطبيعة الغامضة لسوق العملات المشفرة.

ساعد تشديد الرقابة على صناعة التشفير الأمريكية في تهدئة بعض هذه المخاوف.