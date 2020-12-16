الدفاع المدني الجزائري يكشف تفاصيل البحث عن ضحايا الطائرة المروحية

أكد المكلف بالإعلام للحماية المدنية بتيبازة الجزائرية ، رابح بن دوحة، ان عملية البحث عن ضحايا سقوط طائرة مروحية بتيبازة تتم منذ اللحظة الاولي بسقوط الطائرة.

وذكر بن دوحة في تصريح خاص لصحيفة “النهار” الجزائرية ان مدير الحماية المدنية بتيبازة، الرائد كواس ابراهيم، أصدر تقرارا بتشكيل مركز قيادة تحت اشراف رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

والمح الي انه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، من اجل تعزيز عمليات البحث عن المفقودين في البحر مبينا أنه تم تسخير 9 زوارق، مدعمين بـ 20 غطاسا من حماية مدنية، بالإضافة الى 4 سيارات اسعاف، وشاحنتي اطفاء.

وأشار الي انه تم الدعم من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة بأربع غطاسين للحماية المدنية بجانب التدعيم من طرف مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف بزورق نصف صلب، و8 غطاسين، وضابط غطاس.

وافاد بأن الغطاسين الذين تم تسخيرهم لهذه المهمة سيقومون بعمليات التمشيط والبحث، حيث تم تقسيمهم الى فوجين لافتا الي ان الفوج الاول متخصص في الغطس اقل من 40 مترا، والفوج الثاني متخصص في الغطس حتى 80 مترا.

كما سيتم إرسال دعم مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر بـ 10 غطاسين اختصاص 100 متر.