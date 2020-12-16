سقوط مقذوف عسكري حوثي على جازان السعودية

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بتلقي الدفاع المدني بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان حيث سقط في أرض فضاء.
وذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان السعودية في بيان مقتضب له عبر تويتر أن شظايا المقذوف تناثرت في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.
وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان السعودية أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس الثلاثاء، أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.
واشارت قناة "الإخبارية" السعودية الي ان "التحالف اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".
وتواصل ميليشيات الحوثيين تهديداتها لأمن السعودية وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددت به الدول العربية.
وأعربت الدول العربية والأجنبية عن إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات المفخخة والتي تتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
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