تطعيم ملك البحرين باللقاح المضاد لفيروس كورونا

بادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ووفق ماذكره صحيفة الايام البحرينية فقد قال ملك البحرين : ان الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع.

كما أعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الاهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وجه كلمة بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعلن ملك البحرين، عن قرب البدء في تنفيذ حملة وطنية لتوفير لقاح آمن ومرخص ضد فيروس كورونا، يُتاح بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.