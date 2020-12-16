صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين في هذه المحافظات
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات عن إطلاق توسعات جديدة للسعات التراسلية لخدمات الانترنت في عدد من المحافظات الشرقية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إطلاق السعات التراسلية الجديدة للإنترنت يأتي في إطار توجهات المؤسسة الإستراتيجية لتحسين جودة خدمات الانترنت وتراسل المعطيات.
وأشار البيان إلى أن السعات التراسلية الجديدة تشمل المناطق الشرقية المكلا، سيؤن، مأرب وعتق بنسبة 100 بالمائة, فيما تم توسعة مدينة المكلا من 5 G إلى 10 G ومدينة سيئون من 2.5G إلى 5G ومأرب من 2G إلى 4G كما تم توسعة مدينة عتق من 1.5G إلى 3G.
ولفت البيان إلى أن التوسع يهدف لحصول المشتركين بمحافظات الجمهورية على خدمات ذات سرعات عالية ويلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع على امتداد الجمهورية اليمنية.
وأكد البيان حرص المؤسسة العامة للاتصالات على تحسين خدماتها بشكل دائم في مختلف المحافظات دون استثناء رغم ظروف العدوان ومنع دخول معدات وتجهيزات الاتصالات والانترنت واحتجازها في المنافذ البرية والبحرية منذ بدء العدوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين في هذه المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.