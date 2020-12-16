إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 73.8 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 73.8 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين تجاوزت 73 مليونا و810 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 51 مليونا و810 آلاف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس نحو مليون و642 ألف وفاة.

وبحسب أحدث الإحصاءات فقد سجلت دول العالم الثلاثاء، زيادة محدودة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملحوظة في عدد الوفيات، وسجلت 587 ألف و153 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,635 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، حتى صباح اليوم هي: أميركا /311,068 وفاة/، والبرازيل /182,854 وفاة/، والهند /144,130 وفاة/، والمكسيك /115,099 وفاة/، وإيطاليا /65,857 وفاة/.

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا /17,143,779 إصابة/، والهند /9,932,908 إصابات/، والبرازيل /6,974,258 إصابة/، وروسيا /2,707,945 إصابة/، وفرنسا /2,391,447 إصابة/.