عقب مخالطته شخصا مصابا.. نتيجة فحص كورونا لوزير الخارجية الأمريكي

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأربعاء، تفاصيل دخول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الحجر الصحي برفقة زوجته، سوسن بومبيو، عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو قرر إلغاء حدث كان مقررا فيه لقاء عدد من أعضاء الكونجرس والمسئولين الأمريكيين، عقب مخالطته للشخص المصاب.
وصرح المتحدث باسم الوزارة وفق ما نقلته رويترز بأن القرار يأتي بالتوافق مع إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأعلن مسئول الوزارة أن نتائج آخر فحص خضع له الوزير بعد مخالطة المصاب جاءت سلبية.
وأشار المتحدث إلى أن الفريق الطبي للوزارة يتابع صحة بومبيو عن كثب، ورفض الكشف عن اسم المصاب الذي خالطه الوزير.
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