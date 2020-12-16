ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط مروحية جزائرية إلى 3 قتلى

ارتفع حصيلة ضحايا تحطم مروحية عسكرية في الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى 3 عسكريين.

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية بسقوط طائرة مروحية، اليوم الأربعاء، في عرض البحر، شمال البلاد.

ووفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية، سقطت الطائرة المروحية بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون، حيث تشير المعلومات الأولية إلى وفاة عسكري، فيما تجرى عمليات بحث عن عسكريين آخرين كانا على متن المروحية.

وحتى الآن، لم ترد أي معلومات حول ملابسات حادث سقوط الطائرة المروحية بعرض البحر في تيبازة.

وقام أحد المواطنين بتوثيق لحظة سقوط الطائرة المروحية.