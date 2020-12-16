تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن سوريا

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من العمليات العسكرية في شمال سوريا.
وبحسب "الحرة"، قالت الأمم المتحدة: إن "أي تصعيد في العمليات العسكرية في هذا الوقت؛ ستكون له آثار مدمرة على الشعب السوري".
وأضافت أن الوضع الإنساني في مخيم الهول للاجئين السوريين، صعب للغاية.
ونوهت إلى أن السوريين يعانون نقصا واضحا في الغذاء والمياه.
وأكدت أن العمليات العسكرية في شمال سوريا تسببت في سقوط عشرات المدنيين.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا إن الفرصة قائمة للتوصل إلى تفاهمات حول الدستور بين المعارضة السورية وحكومة الرئيس بشار الأسد.
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