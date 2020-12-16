عامكم الـ50 سيتحلى بالنمو والازدهار.. رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين

ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعث برسالة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي.
وقالت الوكالة إن نتنياهو بعث لعاهل البحرين رسالة تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ 49 للمملكة، الموافق يوم الـسادس عشر من شهر ديسمبر كل عام.
وقال نتنياهو في تغريدة عبر تويتر:"اليوم الأربعاء: "أهنئ مملكة البحرين بمناسبة حلول يومها الوطني الـ 49".
وأضاف:"لا شك أن عامكم الـ 50 سيتحلى بالنمو والازدهار كما لا شك في أن العلاقات بين البلدين ستؤدي إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".
ويأتي ذلك عقب توقيع البحرين اتفاقية "إبراهيم" لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني رفقة دولة الإمارات.
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