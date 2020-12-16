أغلقت للأبد.. القضاء الفرنسي يصدر أحكامًا بإدانة 14 متهمًا في قضية شارلي إيبدو

تنتهي محاكمة 14 شخصًا في قضايا الإرهاب المرتبطة بهجمات يناير 2015 في باريس على الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي إبدو ومتجر كوشير اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أشهر تخللتها هجمات جديدة وتفشي فيروس كورونا بين المتهمين وشهادة مروعة عن ثلاثة أيام من إراقة الدماء التي هزت فرنسا.

وأُدين جميع المتهمين الـ 14 في محاكمة المتهمين بالتورط في هجمات يناير 2015 الإرهابية في باريس.

أدين زعيم عصابة هجمات شارلي إبدو الإرهابية لعام 2015 التي خلفت 17 قتيلًا اليوم بالتواطؤ في جرائم إرهابية.

كما أدانت المحكمة حياة بومدين، الشريكة السابقة للمتشدد الإسلامي عميدي كوليبالي، الذي قتل أربعة أشخاص في هجوم لاحق على سوبر ماركت يهودي، بتهم تتعلق بالإرهاب.

قتلت كوليبالي شرطية بالرصاص بعد 24 ساعة من هجوم شارلي إيبدو. بعد يوم ، 9 يناير ، قتلت قوات الأمن كوليبالي خلال حصار لمتجر كوشير.

أدين علي رضا بولات، المتهم بأنه العمود الفقري في الهجمات، في محكمة فرنسية بعد تعطل المحاكمة لمدة شهر عندما أثبتت إصابته بفيروس كورونا في الحجز.

وفر ثلاثة من الـ 14 إلى سوريا قبيل الهجمات ، التي خلفت 17 قتيلًا إلى جانب ثلاثة مسلحين زعموا عمليات القتل باسم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

واستمعت المحكمة إلى أن الـ 11 الآخرين ، وجميعهم رجال ، شكلوا دائرة من الأصدقاء ومعارف السجن الذين ادعوا أن أي تسهيلات ربما قاموا بها كانت عن غير قصد أو لجرائم أخرى مثل السطو المسلح.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، كانت بومدين شريكة لأميدي كوليبالي، الذي كان هو نفسه شريكًا للمسلحين المسؤولين عن الهجوم الدامي على مكاتب مجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس في يناير 2015.

قتل كوليبالي بالرصاص على يد شرطية بعد 24 ساعة من هجوم شارلي إيبدو. بعد يوم، 9 يناير، قتلت قوات الأمن كوليبالي خلال حصار لمتجر كوشير.

يُعتقد أن بومدين على قيد الحياة وهاربة من مذكرة اعتقال دولية في سوريا، حيث انضمت إلى تنظيم "داعش".