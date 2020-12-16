موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 38 شهر يناير

سوف يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية وذلك عن طريق الحساب الرسمي للبرنامج ويتم تحديد نتيجة الأهلية من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، ومن خلال هذا جاء رد من البرنامج في حدود هذا الاستفسار وذلك من خلال خدمة المستفدين بموقع تويتر بعد تزايد السؤال حول دعم الدفعة القادمة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا خطوات تقديم طلب الاعتراض وشروط الأهلية وضوابط حساب المواطن.

اعتراض حساب المواطن

يتم تقديم طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية تم تحديد الإعلان عن برنامج حساب المواطن، وذلك ليتم استقبال عدد من طلبات الاعتراض في مبالغ استحقاق الدعم وذلك للدفعة القادمة، ومن الجدير بالذكر تم إيداع للبرنامج حساب المواطن مبالغ مالية تصل إلى 108 مليار ريال، علماً بأنه تم تخصيص للدفعة 36 في شهر نوفمبر حوالي 10.6 مليون مستفيد ومتابع.

ضوابط حساب المواطن

من خلال برنامج حساب المواطن قد تم فرض عدد من الضوابط الجديدة لكي يتم للمستفدين الجدد التسجيل في هذا البرنامج وفقاً لها، ومن ضمن التعديلات أنه يتم تعليق استقبال أي طلبات جديدة المستبدين لكي يتم الحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن ومن ضمن التعديلات أيضاً أن الشخص الذي يبلغ ثمانية عشر عاماً أو أكثر إلزمة بإضافة ما يثبت استقلالية وضع لذلك شروط، ومن ضمن التعديلات أن لا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الثمانية والعشرون من شهر مارس ٢٠٢٠، وذلك أن يكون هنام أعلى حد أقصى للاستحقاق ويتم احتساب الأسواق الأولى لكل متقدم بمقدار متغير.

شروط الأهلية

يتم وضع شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن ومنها :

أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية وذلك فيما عدا ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودين

أن يكون حاملين بطاقات للتنقل

أن المستفيد بصفة دائمة يقيم داخل المملكة ولا يقيم خارج المملكة لأكثر من تسعون يوماً خلال ال ١٢ شهر الماضية

ومن ضمن هذه الشروط أيضاً عدم وجود المستفيد في أي دور من السجون

أن يكون هناك توافق بين البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهة ذات العلاقة ومن خلال هذا سوف يتم تحديد دخل الأسرة وعدد أفرادها و عمار التابعين إذا كانت أكبر أو او أقل من الثمانية عشر عاماً.

موعد صرف الدفعة 38 شهر يناير:

يتم صرف الدفعة القادمة في الموعد المحدد لها من قبل البرنامج من خلال موعد محدد موافق في يوم 10 من كل شهر، حيث يوافق موعد صرف الدفعة 38 شهر يناير في يوم الأحد الموافق 10 من شهر يناير، ولن يتم تغيير الموعد إلا في حالة وافق أجازة رسمية.