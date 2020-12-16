أحوال الطقس في مصر اليوم وتفاصيل سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى

تواجه بعض المحافظات المصرية اليوم موجة طقس باردة للغاية، مصحوبة بأمطار تتفاوت ما بين الغزيرة والمتوسطة، وخصوصًا في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، والسواحل الشمالية أيضًا، أما باقي المحافظات فنجد أن بها طقس بارد في ساعات الليل الأولى وحتى الصبح الباكر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، قد نوهت قبل هذه الموجهة ب 24 ساعة، إلى تساقط الأمطار، وهبوب الرياح، حتى يستطيع المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات قبل الخروج من المنزل، وقبل السفر أيضًا، حيث أن أغلب الطرق الصحراوية قد تكون غير صالحة للسير، بسبب تفاوت شدة الأمطار عليها، وتكون شبورة خلال ساعات الصباح الباكر، وأوضحت الهيئة، أن للمتابعة اليومية أهمية كبيرة، وخصوصًا في فصل الشتاء، موسم الأمطار.

أما فيما يتعلق بالرياح، فإن البحر المتوسط يواجه اليوم، ارتفاع شديد في الأمواج، وذلك بفعل الرياح الشمالية الغربية، والتي أت أن يرتفع موجه إلى ثلاثة متر والنصف، والبحر الأحمر نجد أن ارتفاع الأمواج به لا يزيد عن مترين ونصف، وذلك فبفعل نفس النوع من الرياح.

وعن المحافظات التي تواجه أمطار متوسطة خلال اليوم، فهي محافظة القاهرة والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ومدن الدلتا، أما المحافظات التي تواجه الأمطار الخفيفة، فهي محافظات شمال الصعيد، والمتمثلة في الفيوم وبني سويف والمنيا فقط، وعن محافظات الصعيد الجنوبي، فإن طقسها مائل إلى الدفء خلال ساعات النهار، متوسط البرودة خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر.

وتصل درجة الحرارة العظمى في محافظة القاهرة اليوم حوالي 20 درجة، بينما الصغرى تصل إلى 13 درجة، والحرارة في محافظة الإسكندرية تصل إلى 19 درجة خلال ساعات النهار، بينما في الليل تصل الصغرى إلى 15 درجة مئوية.