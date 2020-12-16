اخبار نادي النصر السعودي اليوم ومفاجئات دوري كأس خادم الحرمين

اخبار نادي النصر السعودي اليوم وجولة في دوري كأس خادم الحرمين، والذي يتضمن دائما حالة من الاثارة والتشويق، من قبل الأندية الكروية الصغيرة التي تصارع مع الأندية الشهيرة، وقد تطيح بها في بعض الأحيان لتشتعل روح المنافسة بين الجميع وتستمتع الجماهير السعودية من عشاق الساحرة المستديرة بالمباريات، وخلال الجولة الثامنة كان هناك العديد من المفاجئات الغير متوقعة، وصراع قائم بين جميع الفرق المتنافسة للوصول إلى المربع الذهبي وإليكم أهم التفاصيل.

اخبار نادي النصر السعودي اليوم

خلال الجولة الثامنة تم اختيار 3 أهداف كانوا الأجمل والأقوى، يأتي في الترتيب الأول الهدف الذي تم تسديده خلال مباراة الكلاسيكو السعودية بين الأهلي والنصر من قبل اللاعب إدريس فتوحي في الدقيقة 38 من عمر المباراة، وانتهت بفوز نادي الأهلي السعودي، والهدف الثاني كان من نصيب لاعب نادي الباطن راكان الشملان عندما قام بتسديدة صاروخية اخترقت مرمى نادي الفتح، والهدف الثالث من نصيب لاعب نادي الاتفاق نعيم السليتي.

اخبار نادي النصر اليوم

بعد غياب طويل بسبب الإصابة عاد اللاعب عبد المجيد الصليهم مرة أخري إلى تدريبات الفريق واكتفي فقط بالجري مع أعضاء الفريق، للاطمئنان على تحسن حالته الصحية وقدرته على المشاركة في دوري الملك الفترة القادمة.

سعودي الصرامي يعتذر لنادي الهلال

قدم المتحدث السابق لنادي النصر السعودي سعود الصرامي اعتذار عبر قناة 24 السعودية اعتذار لنادي الهلال عبر البرنامج الرياضي الحصاد وقال بأنه قد ترك منصبة كمتحدث لنادي النصر مطلع الشهر الحالى.