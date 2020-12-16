هازارد عاد للتدريبات مع فريق ريال مدريد

عاد إيدين هازارد نجم ريال مدريد الاسباني للتدريبات الجماعية مع ناديه ريال مدريد الاسباني¸ وعقد ريال مدريد أولى حصصه التدريبية استعد دادًا للمواجهة امام فريق إيبار يوم الأحد المقبل.

وتعرض هازارد للإصابة في الدقائق الاولى لمباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في 28 نوفمبر / تشرين الثاني, وتم استبدال هازارد بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء, وغاب عن آخر خمس مباريات لريال مدريد, وفي غياب هازارد خسر ريال مدريد المباراة أمام شاختار دونيتسك الاوكراني في دوري ابطال أوروبا.

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا متاحًا للرحلة إلى إيبوروا لمواجهة ديبورتيفو الافيس, كما عاد للتدريبات الفردية المهاجم الصربي لوكا يوفيتش ، الذي لم يشارك في المباريات منذ 8 نوفمبر بعد اصابته بمرض كوفيد 19.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه على نادي اتليتك بلباو الثلاثاء الماضي بنتيجة 3-1, بينما يحتل ديبورتيفو الافيس المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.