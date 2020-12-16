بومبيو يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته مصابا بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن القرار يأتى بالتوافق مع إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، مؤكدا أن نتائج آخر فحص خضع له الوزير بعد مخالطة المصاب جاءت سلبية.

وأشار المتحدث إلى أن الفريق الطبى للوزارة يتابع صحة بومبيو عن كثب، ورفض الكشف عن اسم المصاب الذى خالطه الوزير.