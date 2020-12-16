442 إصابة و8 وفيات.. الجزائر تعلن حصيلة كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء عن تسجيل 442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات جراء الإصابة بالوباء

وأوضحت الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم ان تماثل للشفاء 393 مصابا، وهذا في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت الوزارة الجزائرية ان 35 ولاية سجلت أقل من 9 حالات جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة ، بينها 16 ولاية لم تسجّل بها أي حالات جديدة، في حين تجاوز الحصيلة في 13 ولاية 10 حالات جديدة.

ويشار الي ان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا قد حذر من تفشٍ محتمل لفيروس كورونا بداية عام 2021 في أوروبا في حال عدم الامتثال للتدابير التقييدية خلال أعياد رأس السنة.

وذكر المكتب، في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه "على الرغم من بعض التقدم الضعيف، لا تزال العدوى بفيروس "كوفيد-19" في المنطقة الأوروبية منتشرة وكثيفة، وهناك خطر كبير بحدوث ارتفاع إضافي في الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2021، وسنحتاج إلى العمل معا للوقاية منه".

وأشار إلى أنه في حين قد يكون من المحرج ارتداء الأقنعة (الكمامات) من كل أفراد الأسرة، فإن القيام بذلك يساهم بشكل كبير في ضمان بقاء الجميع في أمان وصحة.

يشار إلى أن أكثر من 72.39 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و631 ألفًا و223 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في أواخر العام الماضي.