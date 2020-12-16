طفل روسي يطلب من بوتين منحه أسهم لأكبر شركة نفط في العالم

وجه شاب روسي يبلغ يدعى، رستم تاشماتوف، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب فيها تحقيق حلمه في العام الجديد بامتلاكه أسهم في شركة "غازبروم"، التي تعتبر أكبر شركة نفطية في العالم، أو أسهم في شركة "روس نفط".

وقالت الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون دول الكومنولث المستقلة، إن التلميذ رستم تاشاماتوف البالغ من العمر 7 سنوات من مقاطعة بيشكيك رسالة إلى الرئيس الروسي يطلب منه تحقيق حلمه في رأس السنة الجديدة".

وقامت الوكالة بإرسال هدية إلى الصبي من موسكو، والتي سيتم تقديمها إليه في المركز الروسي للعلوم والثقافة في بيشكيك.

وأشاد ممثلو الوكالة بالصبي وطموحه وأعربوا عن أملهم في أن يحافظ تاشاماتوف على اهتمامه صناعة النفط والغاز في المستقبل.

وأضافت الوكالة: "رستم لديه نظرة طموح في الحياة وهذا شيء عظيم. نأمل عندما ينضج ألا يغير رأيه حيال اهتمامه بشركات النفط والغاز".

ولم يعلق الكرملين حتى الآن على طلب الطفل الروسي، لكنه من المتوقع أن يتخذ الكرملين إجراءًا للتواصل مع الطفل.