السعودية تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من تركيا

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كبرى قادمة من تركيا، وذلك عبر ميناء مدينة جدة.
وقالت الجمارك السعودية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية إنها أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، حيث عثر عليها مخبأة داخل شحنة وصلت إلى المملكة.
وأضافت المملكة أن السلطات السعودية، ضبطت 3 أشخاص كانوا يستعدون لاستقبال الشحنة، أحدهم مواطن سعودي، وسوريين.
فيما صرح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، بأن حبوب الكبتاجون جاءت مُخبأة داخل أكياس من إرسالية جريش، مشيرا إلى أن الإرسالية كانت واردة من تركيا.
وأشار إلى أن المهربين يسعون لاستغلال كل شئ لإدخال الممنوعات إلى المملكة، إلا أن الجمارك تقف بالمرصاد.
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