قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان

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عمر شويل - جدة بالإضافة إلى إنشاء تمويل جديد معين للموظفين في القطاعات الخاصة والحكومية والعسكرية وهذا أحد الأنظمة التي تهدف إلى توفير مستويات معيشية كريمة لجميع المواطنين الكبريتيين ، فإن نظام المعاشات الجديد في سلطنة عمان يضم عددا من القرارات المتعلقة بسنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر. كما أطلقت السلطنة أيضًا نظامًا للأمن الوظيفي لنفس الغرض.

نظام التقاعد الجديد في سلطنة عمان ٢٠٢٠

إنشاء بعض الصناديق الجديدة: أنشأ السلطان صندوقين جديدين للمعاشات للعاملين بالجيش والأمن ، أحدهما للعاملين في القطاعين العام والخاص.

سنوات الخدمة: في جميع الأحكام المعمول بها في السلطنة ، قرر السلطان تعديل مدد الخدمة المطلوبة لموظفي التقاعد المبكر بما يتناسب مع ثلاثين سنة من الخدمة.

النظام الجديد: قاد السلطان هيثم بن طارق السلطات المسؤولة إلى إنشاء نظام مشترك للمعاشات في جميع القطاعات العامة والخاصة ، بأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى لفترة التقاعد المطلوبة.

ما هو قانون التقاعد المبكر في سلطنة عمان

أصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ، خلال الشهر الأخير من عام 2020 م ، العديد من توجيهات نظام التقاعد لجميع المنتسبين الذين استطاعوا إكمال 30 عامًا في صندوق التقاعد في جميع الأنظمة المعمول بها في السلطنة. تم تضمين ما يلي: اعتماد السلطان لقانون التقاعد المبكر للشركات التابعة لسلطنة عمان.

بالإضافة إلى ذلك ، في الفترة الحالية وقبل تطبيق أنظمة التقاعد الجديدة في سلطنة عمان ، يتبنى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية الشروط التالية لتحديد المستفيدين.

بلوغ سن التقاعد 60 سنة بحد أقصى عشر سنوات من الخدمة.

الوفاة أو النقص في اللياقة الطبية ، بصرف النظر عن وقت العملية ، بحكم من الجهة الطبية المختصة.

يجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة بالنظر إلى فترة الاستقالة.

ومع ذلك ، يجب ألا تقل مدة الخدمة عن 15 عامًا إذا كان الموظف المستقيل يبلغ من العمر خمسين عامًا.

الإلغاء بشرط أن تكون مدة الخدمة الفعلية أقل من 10 سنوات وتدرج تلك المدة في تقدير الأهلية خمس سنوات أخرى أو الباقي قبل بلوغ الموظف سن التقاعد أيهما أقل مع مراعاة المادة 147 من القانون المدني.

وفي نهايه هذا المقال نرجوا ان نكون قدمنا لكم كل المعلومات التي تحتاجونها والله الموفق والمستعان