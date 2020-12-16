مواعيد الإجازات والعطل الرسمية في السعودية 1442 ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الموظفين والطلاب في جميع القطاعات الخاصة والعامة لمعرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في السعودية بعد اقتراب العام الجديد، حيث تقوم المملكة السعودية بتحديد بعض الإجازات الرسمية مع بداية عام جديد

وبالتالي يهتم الجميع في معرفة موعد مواعيد الإجازات والعطل الرسمية في السعودية 1442 خلال الفترة القادمة، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادم.

مواعيد الاجازات والعطل الرسمية في السعودية 1442

سوف تقوم المملكة السعودية بتحديد الإجازات والعطل الرسمية التي يحصل عليها جميع الطلاب والموظفين في القطاع العام والخاص وكذلك فى جميع القطاعات الحكومية بمناسبة قدوم العام الجديد، لهذا سوف نعرض لكم الان مواعيد الإجازات والعطل الرسمية في السعودية وهى كالاتى:

موعد اجازة اليوم الوطني بدءاً من 23 سبتمبر 2020 هو بالتاريخ الهجري يوم الأحد 60 1442 أما بالنسبة لاجازة نصف العام سوف تبدأ يوم 30 ديسمبر، وسوف تستمر لمدة 14 يوم والموعد بالتاريخ الهجري 16 جمادى الاولى 1441 يوافق يوم الخميس.

موعد اجازة نهاية العام الدراسي سوف تبدأ 3 يونيو 21 بالتاريخ الهجري 22 شوال 1442 أما اجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ 13/5 وسوف تستمر لثلاثة أيام فقط، بالتاريخ الهجري /1/10 1442 هجري وأخيراً اجازة عيد الاضحى سوف تبدأ 20 /7 /21 وسوف تستمر لمدة أربع أيام فقط، والذي وافقه بالتاريخ الهجري 10/12 1442 هجري.

التقويم الدراسي الجديد 1442

بعد معرفة مواعيد الإجازات والعطل الرسمية في السعودية 1442 يمكنكم الاطلاع على التقويم الدراسي الذي يحدد مواعيد الفصل الاول والثاني وتشمل ايضا نهاية الفصل الدراسي والإجازات وهي كالاتي: