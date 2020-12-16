العاهل البحريني يتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "إن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع".

وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة، والمتطوعين الذين قدموا "أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع"، وفق ما ذكرت وكالة "بنا".