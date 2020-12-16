إسرائيل تقول كلمتها الأخيرة بشأن "المعلمة المتحرشة"

قال وزير العدل الإسرائيلي، الأربعاء، إنه وقّع أمر ترحيل المعلمة السابقة مالكا ليفر إلى أستراليا، حيث ستواجه اتهامات بانتهاك أطفال جنسيا.

وقال أفي نيسنكورن، إنه بعد "ملحمة استمرت سنوات، كان من مسؤولية إسرائيل أخلاقيا ترحيل مالكا ليفر"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ووقع وزير العدل الإسرائيلي الأمر بعد يوم من رفض المحكمة العليا بالبلاد، ما بدا أنه استئناف لايفر الأخير.

ولايفر معلمة سابقة متهمة بالانتهاك الجنسي لعدة طالبات بمدرسة يهودية في ملبورن. وقد كافحت أمر الترحيل منذ 2014، مؤكدة براءتها.

واستمرت المعركة القضائية 6 سنوات، مما أدى إلى توتر العلاقات بين إسرائيل وأستراليا.

ولم يعلن نيسنكورن عن موعد الترحيل، إلا أن ماني واكس، الناشط الذي يمثل الضحايا، قال إنه يتوقع أن يتم الترحيل خلال 60 يوما، ونشر تغريدة على تويتر قال فيها: "يوم رائع للعدالة".