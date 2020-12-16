هولندا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاءت هذه الزيادة الهائلة بعد يوم واحد من فرض عزل عام لخمسة أسابيع فى هولندا التى لقى فيها أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم خلال جائحة كورونا.

يذكر أن رئيس الوزراء الهولندى مارك روتى، فرض أمس الثلاثاء، فى خطاب متلفز، إغلاقا عاما جديدا لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد.