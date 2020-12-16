جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاءت هذه الزيادة الهائلة بعد يوم واحد من فرض عزل عام لخمسة أسابيع فى هولندا التى لقى فيها أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم خلال جائحة كورونا.
يذكر أن رئيس الوزراء الهولندى مارك روتى، فرض أمس الثلاثاء، فى خطاب متلفز، إغلاقا عاما جديدا لمدة خمسة أسابيع على مستوى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هولندا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.