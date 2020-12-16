تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى عموم البلاد إلى 17.121.
كما رصدت وزارة الصحة 29.718 إصابة جديدة بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالى الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.
يذكر أن الحكومة كانت فرضت حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلا عن إغلاق كامل فى نهاية الأسبوع للحد من التفشى.
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