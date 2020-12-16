موسكو: نتوقع مع وصول بايدن استمرار الاتصالات مع واشنطن حول أفغانستان 

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تتوقع مع وصول إدارة جو بايدن، استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن أفغانستان.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "في السنوات الأخيرة، أقيم حوار بناء كامل بين بلادنا والولايات المتحدة حول قضايا التسوية السلمية في أفغانستان".
واستذكرت زاخاروفا الاتصالات المنتظمة على مستوى الممثلين الخاصين لموسكو وواشنطن بشأن أفغانستان.
وتابعت زاخاروفا: "نأمل مع وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى السلطة، استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية بهدف تحقيق السلام في أفغانستان في أقرب وقت ممكن، فضلا عن تحييد تهديدات الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات من هذا البلد".
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