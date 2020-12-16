واشنطن بوست: دعاوى قضائية ضد الأسرة الحاكمة في قطر بسبب تمويل الإرهاب

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن قطر مولت جماعات متواجدة في فلسطين تستهدف قتل الأمريكيين المتواجدين في إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن أهالي الضحايا الأمريكيين الذين لقوا حتفهم خلال هجمات استهدفتهم أثناء تواجدهم في إسرائيل اتهموا 3 مؤسسات مالية قطرية بتمويل جماعات مصنفة إرهابيًا في أمريكا لشن تلك الهجمات.

ورفع أهالي الضحايا قضية ضد الحكومة القطرية وأفراد العائلة المالكة بسبب قيادتهم لمؤامرة تمويل الإرهاب، وتمويلهم جماعة الجهاد الإسلامي وحركة حماس بعشرات الملايين من الدولارات لاستهداف الأمريكيين.

وبحسب الصحيفة، فإن المدفوعات التي تمت تحت غطاء تبرعات خيرية قطرية إلى الجماعات الإرهابية تم تحويلها عبر الأنظمة المصرفية الأمريكية منذ 2014، من حسابات يديرها بنك قطر الوطني، واستخدمها مسؤولون وقيادات في حماس وأقارب لهم.

وحددت الدعاوى حسابات قيل إنها استخدمت من جانب أحلام التميمي، أسيرة محررة تنتمي لحماس ومدرجة على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر الإرهابيين المطلوبين بسبب مساعدتها في تفجير انتحاري وقع عام 2001 بمطعم في القدس، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 130 آخرين.

وإلى جانب التميمي، استخدم تلك الحسابات متحدث وقيادي سابق في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية، وعضو بمكتبها السياسي كان قد أدين في إسرائيل بإدارة خلية إرهابية.