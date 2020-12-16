لمعرفة الحقيقة الكاملة .. سعد الحريري: لا غطاء لأحد في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، على إصراره لمعرفة الحقيقة الكاملة حول قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحريري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أبلغت البطريرك الراعي أن الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيسًا لها، إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت".

وأضاف: "هناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد".

ونشرت الرئاسة اللبنانية، الإثنين الماضي، بيانا للرد على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بشأن خلافه مع الرئيس ميشال عون حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب "لبانون ديبايت"، قال بيان الرئاسة إن "اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة".

وأضاف البيان أن الرئيس عون " اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصًا المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يومًا أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء".

وتابع:"الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق ان تشاور في شأنها مع الرئيس عون".

وواصل البيان أن "عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وكان همه الوصول الى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيدًا عن العناد وتحريف الحقائق".

وكان الحريري أصدر في وقت سابق من اليوم بيانًا لشرح موقفه من محاولات الوصول إلى تفاهم لتشكيل الحكومة، وذلك ردًا على الرسالة المفتوحة التي وجهها اليه مستشار الرئيس ميشال عون، سليم جريصاتي.

وقال مكتب الحريري في البيان، إن الرسالة المفتوحة للمستشار سليم جريصاتي، تتطلب لفت نظره إلى أن الأجوبة التي يبحث عنها موجودة لدى رئيس الجمهورية، فضلا عن عدم اطلاعه على كافة المعطيات الموجودة لدى عون.