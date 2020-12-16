فرنسا تصدر حكما بالسجن 30 عاما للمتهم الرئيسي في هجمات 2015

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن على المتهم الرئيسي في هجمات يناير 2015 في باريس، علي رضا، لمدة 30 عامًا.

وقررت المحكمة الحكم على حياة بومدين، بالعقوبة نفسها لدورها في التحضير للاعتداءين، حيث تعتبر بومدين رفيقة أميدي كوليبالي، الذي نفذ الهجوم بالتعاون مع الشقيقين سعيد وشريف كواشي، وفقًا لقناة "يورورنيوز".

وبعد جلسات استمرت ثلاثة أشهر، يصدر القضاء الفرنسي الأربعاء أحكامه على 14 متهما قدموا على ما يبدو دعما لمخططي هجمات 2015 إرهابية ضد صحيفة شارلي ايبدو الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية. وطلب الاتهام أحكاما قاسية "تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع"، يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد. من جهته حث الدفاع المحكمة على تجنب التعويض "بأي ثمن" عن غياب الأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي. لكن ممثلي الادعاء أكدوا أن هؤلاء الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في التاسع من يناير 2015، كانوا "لا شيء" بدون المتهمين الذين يحاكمون حاليا، وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.

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