إعلامي لبناني مهنئا البحرين بعيدها: مناسبة عربية مباركة

أكد الإعلامي اللبناني، طارق ابوزينب، أن احتفال مملكة البحرين بيومها الوطني الـ49 والذكرى الـ21 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم مناسبة عربية مباركة داعيا الجميع الي التوقف أمام إنجازات تنموية وحضارية رائدة للمملكة الإنسانية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، الى أن مملكة البحرين حققت إنجازات حضارية ضخمة عبر التنمية البشرية المستدامة و تمكين المرأة واستطاعت القيادة تأمين الرفاه والرغد والعيش الكريم لمواطنيها.

وبين ان مملكة البحرين تتمتع برؤية ثاقبة وباقتصاد قوي دفع إلى جذب استثمارات شركات أجنبية كبرى ، وإلى جانب أنظمة تشريعية ومالية قوية.

واختتم تصريحاته قائلا: هنيئًا لمملكة البحرين في عيدها الوطني والتقدم والازدهار والعمر المديد ملكًا و قيادة وحكومه وشعب عربي شقيق .

وتحتفل مملكة البحرين في 15 ديسمبر من كل عام ، بعيدها الوطني وإحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم.

وفي هذا الإطار، أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات مجموعة من أربعة طوابع تذكارية متوجة بصورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة.

وتمثل مجموعة الطوابع بعض الحرف اليدوية التقليدية في البحرين، وقد تم تصميمها بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بإظهار الموروث الثقافي، ودعمًا لتوثيق الجوانب التاريخية للتراث الحضاري للمملكة وحضاراتها العريقة، مع تشجيع المحافظة على هذه الحرف اليدوية واستمرارها.

وتتألف مجموعة الطوابع من فئة 250 فلس ومتوافرة في جميع فروع بريد البحرين.

كما شارك محرك البحث جوجل مملكة البحرين احتفالاتها بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، ووضع محرك البحث العالمي صورة لعلم مملكة البحرين على الشعار الرسمي له، كما تزينت عبارة "جوحل" باللونين الأحمر والأبيض اللونين المكونين لعلم مملكة البحرين.

وانطلقت عروض الألعاب النارية التي تقيمها وزارة الإعلام بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي ملك البلاد الحالي مقاليد الحكم، وذلك بالقرب من قلعة سلمان بن أحمد الفاتح بالمحافظة الجنوبية ومدينة سلمان بالمحافظة الشمالية.

كما انطلقت عروض الألعاب النارية في منطقة خليج البحرين، حيث ينقل تلفزيون البحرين للجمهور هذه الفعاليات على الهواء مباشرة.

ووجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمة بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعلن ملك البحرين، عن قرب البدء في تنفيذ حملة وطنية لتوفير لقاح آمن ومرخص ضد فيروس كورونا، يُتاح بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.