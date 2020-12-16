مثلي الجنس .. بايدن يرشح بيت بوتيجيج رسميًا وزيرا للنقل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، ترشيح بيت بوتيجيج رسميًا لقيادة وزارة النقل في حكومته الجديدة، ما يجعل مجلس الوزراء الجديد الأكثر تنوعا.

وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيحه، سيكون صاحب الـ 38 عاما، أول مثلي جنسيا في تاريخ مجلس الوزراء الأمريكي.

واعتبرت وكالة رويترز بوتيجيج، المحارب القديم الذي خدم في أفغانستان، في طليعة الجيل القادم من السياسيين الديمقراطيين، كما ينظر إليه على أنه منافس قوي مستقبلا لرئاسة الولايات المتحدة.

وقال بايدن في وقت سابق، إن بوتيجيج، يذكره بابنه بو، وذلك عقب قرار الأخير الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتأييد بايدن في مارس الماضي.

ويعد تصريح بوتيجيج، عن طريقة تعرفه على زوجه، آثار موجة من ردود الفعل المثيرة في الشارع الأمريكي، حين قال: "تعرفت على زوجي في صالة وصول مطار".

وتعد إدارة جو بايدن، مثالا على التعددية والتنوع، حيث أصبح لديها سيدة ذات أصول غير أمريكية، ومثلي الجنس، ووزير دفاع ذو أصول إفريقية.