عمليات بغداد تنفي إسقاط السفارة الأمريكية طائرة عراقية

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، إسقاط السفارة الأميركية طائرة عراقية مسيرة تابعة لها، وشددت على ضرورة عدم تداول الأخبار إلا من مصادرها الرسمية.
وأفادت القيادة في بيان صحفي، بأنه لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية وفق ماذكر موقع القوات اللبنانية .
وأشار البيان الي أن الخبر عار عن الصحة داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية.
ويشار الي ان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت خبرًا يفيد بإسقاط السفارة الأمريكية في بغداد طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات العاصمة
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