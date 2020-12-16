بسبب كورونا.. قرار جزائري بتمديد إجراءات الحجر المنزلي في 35 ولاية

أصدرت الحكومة الجزائرية ،اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد إجراءات الحجر المنزلي الجزئي لمدة 15 يوما وذلك عبر 34 ولاية مع عودة حركة النقل نهاية الاسبوع.

وذكرت الحكومة الجزائرية في بيان لها أن قرار التمديد يسري مفعوله بداية من 17 ديسمبر 2020 صباحا.

كما اعلنت الحكومة الجزائرية في البيان ذاته أنه تم رفع إجراء منع حركة النقل بالحافلات يومي الجمعة والسبت عبر كامل ولايات الوطن.

والمح البيان إلى تعديل فترة الغلق الجزئي لبعض الانشطة التجارية وهذا بداية من الساعة 7 مساء بعدما كان على الساعة 3 عصرا.

ويتعلق الأمر بـ محلات الاجهزة الإلكترونية، المقاهي، المطاعم، محلات الإطعام السريع، قاعات الحلاقة للنساء والرجال. بالإضافة إلى محلات بيع لوازم الرياضة والأقمشة التأثيث ومحلات لوازم البيت وفق بيان الحكومة.