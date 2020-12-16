حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء واستمرار انخفاض درجات الحرارة على المملكة

حالة الطقس اليوم الأربعاء السابع عشر من ديسمبر 2020 في المملكة العربية السعودية، حيث يستمر عدم الاستقرار الجوى داخل المملكة والتوقعات بزخات أمطار رعدية على شمال شرق المملكة، واستمرار عدم الاستقرار وتساقط الأمطار الرعدية في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية وبالتحديد شمال شرق المملكة حيث تسود بها حالة من عدم الاستقرار الجوي وتكاثر العديد من الغيوم الركامية الرعدية على العديد من المناطق بها ومنطقة حفر الباطن ومن المتوقع هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على تلك المناطق بشكل بسيط مع وجود بعض البؤر التي تهطل فيها تلك الزخات الرعدية بشكل أقوى وأكثر كثافة ليستمر عدم الاستقرار الجوي يومي الأربعاء والخميس بمناطق المملكة المختلفة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء السعودية

من المتوقع أيضا هطول الأمطار على سواحل عسير وجازان وسواحل جنوب جدة والليث تعمل على جريان الأودية وتكون محملة بالرعد لتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي في جنوب غرب المملكة العربية السعودية أيضا، بالنسبة لمناطق حائل والقصيم فهناك فرص هطول أمطار على جنوب تلك المناطق خلال يومي الأربعاء والخميس مع استمرار انخفاض درجات الحرارة لذا يرجى توخى الحذر الحيطة خاصة مع كبار السن والأطفال في تلك المناطق ليومي الأربعاء والخميس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/12/2020 داخل المناطق المختلفة بالمملكة وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لليوم الأربعاء في العديد من مناطق المملكة اليوم منها القريات وحقل وشيباني والرياض وسكاكا وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية

ولازالت منطقة الخليج تشهد طقسا متباينا واستمرارا لفرص هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على العديد من المناطق بالمملكة كما ذكرنا من قبل مع وجود احتمالات كبرى لاعتدال الطقس بداية من يوم الجمعة القادم وسنتابع مع حضراتكم أولا بأول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة للأيام القادمة داخل المملكة ومناطقها المختلفة.