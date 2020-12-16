رابط التسجيل في تطبيق صحتي و طريقة حجز موعد لقاح كورونا

رابط التسجيل في تطبيق صحتي للحصول علي لقاح فيروس كورونا، من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء ذلك بعد طرح وزارة الصحة السعودية رابط تطبيق صحتي حجز تطعيم لقاح كورونا الذي يمكن للمواطنين من خلاله التسجيل الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد فور توافره في السعودية، حيث تبذل وزارة الصحة كل جهودها في توفير لقاح ڤيروس كورونا للمواطنين، كيف اسجل للقاح كورونا فايزر في السعودية وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة التسجيل في تطبيق صحتي الذي يتيح للمواطنين الحصول علي لقاح ڤيروس كورونا.

التسجيل في تطبيق صحتي

أتاحت وزارة الصحة السعودية إمكانية التسجيل بشكل إلكتروني سهل في تطبيق صحتي، وحجز موعد لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، والذي حددته ليكون مختص بحجز الأشخاص للحصول علي لقاح ڤيروس كورونا فور توافره

طريقة حجز موعد لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي

ويمكنك إتباع هذه الخطوات لكي يتم تسجيلك علي تطبيق صحتي وحجز موعد:

أولا يجب علي المواطن السعودي تحميل تطبيق صحتي المتحصص لمنح لقاح فيروس كورونا.

قم بالتسجيل علي التطبيق عن طريق إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك من البريد الإلكتروني رقم الهاتف الخاص بك، وإنشاء كلمة سر خاصة بك لإكتمال التسجيل.

قم بتعبئة النموذج الذي يظهر لك، وبذلك يكون قد تم التسجيل للحصول علي اللقاح فور توافره في المملكة.

طريقة التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح “كورونا”

رابط تطبيق صحتي للاندرويد والآيفون

موعد بدأ التسجيل في تطبيق صحتي للحصول علي لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2020 كموعد لبدأ التسجيل علي تطبيق صحتي للحصول علي لقاح ڤيروس كورونا، وذلك بالنسبة لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا داخل المملكة، وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت علي فاعلية اللقاح بشكل كبير، وقد تأكد ذلك من خلال الإختبارات التجريبية الناجحة للقاح، كما أكدت وزارة الصحة السعودية أن الحصول علي اللقاح سوف يكون بشكل مجاني بالكامل.

المرحلة الأولي للقاح فيروس كورونا الفئة الأولي المستهدفة

قامت وزارة الصحة السعودية بتحديد مراحل وفئات لأخذ اللقاح وذلك اتكافؤ الفرص، وقد أقرت وزارة الصحة السعودية بأن المرحلة الأولي من اللقاح سوف تشمل كلا من

كبار السن من يفوق عمرهم ال 65 عام.

كافة المواطنين الذين يعملون في أماكن معرضة للعدوي بشكل كبير

بالإضافة إلي الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

تضم أيضا الفئة الأولي الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

الأشخاص الذين يعانون من أكثر من مرض من الأمراض المزمنة في نفس الوقت.

الفئة الثانية المستهدفة للحصول علي لقاح كورونا

تم تحديد للمرحلة الثانية كلا من

الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 50 عام.

من لديهم أي مرض من الأمراض المزمنة مثل مرض السكر ومرض الربو، وامراض الكلي والقلب المزمنة أيضا.

المرحلة الثالثة للحصول علي لقاح فيروس كورونا

وقد أكدت وزارة الصحة السعودية أن المرحلة الثالثة من اللقاح تشمل كافة المواطنين والمقيمين الذين لديهم رغبة في أخذ اللقاح، حيث أنه تم تحديد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المراحل الأولي لأن تعرضهم للعدوي يعرض حياتهم للخطو كثيرا.