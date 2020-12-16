الأردن : احالة معلمين ومدراء مدارس للتقاعد - اسماء

دوت الخليج :- احالت وزارة التربية والتعليم مجموعة من المعلمين الى التقاعد المبكر . وبحسب لائحة الاسماء كان من ضمنهم : نائب النقيب ناصر النواصرة ونور الدين نديم وكفاح أبو فرحان وغالب ابو قديس . وتاليا نص القرار والاسماء :

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