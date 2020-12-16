الخزانة الأمريكية تصنف سويسرا وفيتنام متلاعبين فى العملة

جدة - نرمين السيد - صنفت وزارة الخزانة الأمريكية، سويسرا وفيتنام ضمن قائمة المتلاعبين فى العملة، وأضافت 3 دول جديدة إلى قائمة مراقبة الدول التى تشتبه فى أنها تأخذ خطوات لخفض قيمة عملاتها أمام الدولار.





وفيما قد يكون أحد الحملات الأخيرة على شركاء التجارة الدوليين من الإدارة المنصرفة للرئيس دونالد ترامب، قالت الخزانة الأمريكية إنه على مدار عام حتى يونيو 2020، تدخلت سويسرا وفيتنام بكثافة فى أسواق الصرف للحيلولة دون تغيرات فى ميزان المدفوعات.

وقال تقرير التلاعب فى العملات الأمريكى نصف السنوى، بحسب "روسيا اليوم"، إن تدخلات فيتنام فى سوق الصرف الأجنبى استهدفت جزئيا على الأقل خفض قيمة العملة المحلية الدونغ لكسب ميزة تجارية، وإن جزءا على الأقل من الخطوات السويسرية كان يرمى إلى خفض الفرنك لمنع حدوث تغيرات فى ميزان المدفوعات.

وقالت الخزانة إنها أضافت إلى "قائمة المراقبة" كلا من تايوان وتايلاند والهند.

وتضم تلك القائمة، بالفعل كلا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وماليزيا.

وردا على مزاعم الخزانة الأمريكية، قال البنك الوطنى السويسرى، إنه لا يتلاعب فى عملته وإن نهجه النقدى لن يتغير، مضيفا أنه "مازال مستعدا للتدخل بقوة أكبر فى سوق الصرف الأجنبى".

وأحجمت وزارة التجارة الفيتنامية عن التعليق وأحالت الأسئلة إلى وزارة الخارجية.