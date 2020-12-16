الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا فى أوروبا مطلع 2021

جدة - نرمين السيد - وأوصت باتباع التدابير الوقائية للحد من انتقال الوباء والالتزام بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات فى عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام فى أوروبا.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من "خطر كبير" لانتعاش فيروس كورونا فى أوائل 2021.
وقال الفرع الأوروبى للمنظمة، فى بيان، بحسب "فرانس 24"، إنه بالنظر إلى تطور وباء كوفيد -19 فى أوروبا "هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد فى الأسابيع والأشهر الأولى من 2021"، داعيا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعى" خلال احتفالات نهاية العام.
وتابعت "المنظمة" : "قد يبدو وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدى فى ظل وجود الأصدقاء والعائلة مزعجا، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين وسالمين".
ونصحت أنه إذا كان ذلك ممكنا، يجب أن تنظم اللقاءات فى الهواء الطلق، وإذا كانت تجرى فى الداخل، فيجب الحد من عدد الضيوف واعتماد تهوية جيدة للحد من خطر انتقال العدوى.
وسجّل الفرع الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية والذى يضم 53 بلدا من بينها روسيا، أكثر من 22 مليون إصابة ونحو 500 ألف وفاة منذ بداية تفشى الوباء.
وخلال الأيام السبعة الماضية، سجل نحو 1.7 مليون إصابة جديدة بالإضافة إلى أكثر من 34.500 وفاة.
ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تدخل مجموعات جديدة من القيود حيز التنفيذ الأربعاء فى العديد من البلدان الأوروبية لكبح انتشار الوباء مع إغلاق الأعمال غير الأساسية فى ألمانيا والحانات والمطاعم فى المملكة المتحدة.
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