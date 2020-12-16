السجن لمدد تتراوح بين 4 سنوات والمؤبد للمدانين فى الاعتداء على شارلى إيبدو

جدة - نرمين السيد - والأحكام عموما، أقل مما طلب الإدعاء إنزاله وهو السجن مدى الحياة لاثنين، من المتهمين وخمس سنوات إلى 30 سنة لـ 12 متهما آخرين، معتبرا أنهم لعبوا "دورا أساسيا" فى تنفيذ الاعتداءين الجهاديين.
وبحسب "فرانس 24"، العقوبة الأشد، وهى السجن مدى الحياة صدرت فى حق محمد بلحسين، الذين حوكم غيابيا ويعتقد أنه توفى فى سوريا، ودانت المحكمة منفذ الهجوم على المتجر اليهودى "أميدى كوليبالى"، بتهمة "التواطؤ" فى جرائم إرهابية.
وحكمت على "حياة بومدين"، رفيقة "كوليبالى"، المتوارية منذ هربها إلى سوريا، بعد أيام قليلة على الاعتداءين، بالسجن 30 عاما من دون إمكانية الإفراج عنها قبل أن تمضى ثلثى العقوبة.
وصدرت عقوبة مشابهة فى حق "على رضا بولات"، الذى وُصف بأنه "الذراع اليمنى" لمنفذ الهجوم على المتجر اليهودى.
وهذا الفرنسى من أصل تركى البالغ 35 عاما، أدين بتهمة "التواطؤ" و"لعب دور أساسى" فى التحضير للهجمات، بحسب المحكمة.
وأعلنت محامية الدفاع عنه "إيزابيل كوتان-بيرى" فور انتهاء الجلسة عزمها استئناف الحكم.
وأدانت المحكمة، ثلاثة متهمين آخرين، جميعهم مقربون من "أميدى كوليبالى"، بتهمة الارتباط بمجرمين إرهابيين، بعدما رأت أنه يستحيل أن يكونوا غير مدركين لطبيعة مخطط منفذ الهجوم على المتجر اليهودى.
وحكم على "عمار رمضانى"، بالعقوبة الأشد من بينهم وهى السجن 20 عاما، من دون إمكانية الافراج عنه قبل أن يمضى ثلثى العقوبة.
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