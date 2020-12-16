من هو أول شخص يتلقى لقاح كورونا في إسرائيل.. تفاصيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن رغبته في أن يكون أول شخص في إسرائيل يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال نتنياهو، في تصريحات، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية: "أردت أن أكون أول شخص يتم تلقيحه ضد كورونا في إسرائيل، ضد فيروس كورونا المستجد، لأكون قدوة لكم، واشجعكم جميعا للحصول على اللقاح".

وأضاف نتنياهو: "لا يسعنا أن نتصرف كما لو كنا في نهاية الفيروس. تشير معدلات الإصابة إلى أن الناس يتصرفون كما لو كنا في النهاية".

وأوضح: "لدينا ما يعادل 2000 إصابة في اليوم. إذا وصلنا إلى 2500، فسنضطر إلى فرض قيود شديدة ويمكن منع ذلك".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، تشخيص إصابة 2862 شخصا بفيروس كورونا، أمس بعد إجراء 83,227 فحصا لكورونا، وبذلك تجاوز عدد الإصابات اليومي سقف 2500 إصابة يومية الذي حددته الحكومة من أجل فرض المزيد من القيود واتباع إجراء "لجم مشدد"، الذي يعني إغلاق التجارة وجهاز التعليم.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 19,887 مصابا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 3,022 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الاصابات توجد 381 إصابة تعد خطيرة منها 114 إصابات حرجة، و155 إصابة حالتهم متوسطة، بينما يوجد 138 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال نائب وزير الصحة، يوآف كيش، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، معقبا على عدد الإصابات بكورونا أمس، إنه "على ما يبدو لن نتمكن من التهرب من قيود شديدة قبل أن نرى تأثير اللقاح".