بقذائف آر. بي. جي.. دورية للجيش اللبناني تتعرض لإطلاق نار

تعرضت دورية للجيش اللبناني لإطلاق نار و3 قذائف آر. بي جي. من قبل مطلوبين خلال عملية دهم داخل بلدة بريتال، ورد عناصر الجيش بالمثل دون تسجيل إصابات.

ودفع الجيش اللبناني إلى البلدة بتعزيزات تعمل على ملاحقة مطلقي النار ومواصلة عمليات الدهم.

كان ‏الجيش اللبناني قام بتنفيذ حملة مداهمات واسعة في منطقة بريتال -بعلبك وضبط معملًا لتصنيع حبوب الكبتاجون وكميات كبيرة منها

كانت قيادة الجيش اللبناني امس الثلاثاء أعلنت أنّ عددًا من المواطنين اللبنانيين تلقوا طلبات صداقة ورسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باسم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" تتضمن دعوات للانضمام اليه والتواصل معه.

وحذرت قيادة الجيش اللبناني في بيان المواطنين من مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات، داعيةً الى عدم الانسياق والتجاوب مع هذه الطلبات تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية.