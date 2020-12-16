إيران تدين الهجوم على ناقلة نفط بميناء جدة السعودي

أدانت إيران، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف ناقلة للنفط بريطانية، بالقرب من ميناء مدينة جدة السعودية، في أول تعليق لها على الهجوم.

ووصفت طهران الهجوم الذي استهدف ناقلة بريطانية للنفط، بأنه تهديد للأمن البحري.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على موقعها الرسمي: "ندين أي عمل تدميري ضد الأمن والسلامة البحريين وحرية التجارة الدولية".

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تفاصيل حادث انفجار إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة شحن بريطانية في ميناء جدة.