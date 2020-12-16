نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي: مصر تقوم بدور إنساني لصالح فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرلمان العربي، عن تقديره لدور مصر الإنساني وفتحها معبر رفح في الاتجاهين، مثمنا دور المملكة الأردنية في القيام بواجباتها في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية.وذالك للتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ويثمن البرلمان العربي الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي الاستمرار بتقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بصورة مستدامة خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده عام 2021، والأمم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".وأدان عمليات الهدم غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاكثر من 70 مبنى فلسطيني ما تسبب بتشريد 11 اسرة فلسطينية بينهم 41 طفلا بقرية فلسطينية في غورالأردن.وأعرب البرلمان العربي، عن رفضه وإدانته للمخططات الاستيطانية الاحتلالية، بما فيها مشروع "E1" والتي بدأت مؤخرًا في تنفيذ وحدات استيطانية ضمن المشروع، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، ومحاولة إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.

وأدان البرلمان العربي استمرار السياسة الاسرائيلية في اعتقال النواب الفلسطينيين وانتهاك الحصانة البرلمانية، مطالبا الاتحاد البرلماني الدولي بحماية حقوق النواب الفلسطينيين والتصدي لهذه السياسات غير القانونية والتي تنتهك القانون الدولي وكافة الأعراف البرلمانية.